Стал известен пол будущего ребенка Влада Соколовского и его невесты

Фото: instagram/vs20

Певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова станут родителями в предстоящем году. На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых влюбленные узнают пол будущего ребенка.

Ради того чтобы отметить это знаменательное событие, возлюбленные организовали специальное мероприятие, на которое пригласили своих друзей и родственников. В ходе него Соколовский и Суркова лопали шарики с голубыми конфетти. Поклонники пришли к выводу, что у пары родится мальчик.

Видео: Instagram / Влад Соколовский

Радостной новостью о будущем пополнении в семье Соколовский поделился в октябре 2021 года. Он опубликовал фото с беременной возлюбленной на своей странице в Instagram.

До этого российская певица Рита Дакота взволновала поклонников фотографией с бывшим мужем Владом Соколовским и новым возлюбленным Федором Белогаем.