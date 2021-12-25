Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стал известен пол будущего ребенка Влада Соколовского и его невесты

Полина Долганова

Общество
Стал известен пол будущего ребенка Влада Соколовского и его невесты
Фото: instagram/vs20

Певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова станут родителями в предстоящем году. На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых влюбленные узнают пол будущего ребенка.

Ради того чтобы отметить это знаменательное событие, возлюбленные организовали специальное мероприятие, на которое пригласили своих друзей и родственников. В ходе него Соколовский и Суркова лопали шарики с голубыми конфетти. Поклонники пришли к выводу, что у пары родится мальчик.

Видео: Instagram / Влад Соколовский

Радостной новостью о будущем пополнении в семье Соколовский поделился в октябре 2021 года. Он опубликовал фото с беременной возлюбленной на своей странице в Instagram.

До этого российская певица Рита Дакота взволновала поклонников фотографией с бывшим мужем Владом Соколовским и новым возлюбленным Федором Белогаем.

Читайте также:
Беременность второй ребенок Влад Соколовский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте