Столица стала лидером по количеству заявок на конкурс премии «Цифровые вершины»
Москва стала лидером среди регионов по количеству заявок, которые были поданы на конкурс премии «Цифровые вершины».
Таким образом, столица уже шестой год подряд подтверждает свой лидирующий статус среди регионов с развитой системой информационных технологий.
В 2021 году в конкурсе приняли участие 160 проектов из Москвы.
— За время существования премии финал ни разу не обходился без московских команд. А в прошлом году в номинации «Лучшее решение для дистанционного обучения» все пять проектов-финалистов были из Москвы, — рассказала директор центра современных коммуникаций Высшей школы государственного управления РАНХиГС, программный директор премии «Цифровые вершины» Лариса Катышева.
Самой востребованной номинацией у московских команд оказалась «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения». На финал в этой категории претендуют 27 проектов из российской столицы.
Еще 18 московских проектов подали заявку на участие в номинации «Опора цифровизации».
Проекты из Москвы также будут соревноваться за звания лучших IT-решений для малого бизнеса, лучших государственных сервисов, лучших решений для комфортной жизни и так далее, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
23 декабря столице вручили дипломы на XIV международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Ее похвалили за разработку благотворительного портала на официальном сайте мэра Москвы, внедрение компьютерного зрения в медицину и создание цифрового гида по достопримечательностям.
Всего в соревнованиях приняли участие 33 города из четырех государств. Эксперты оценили качество, результативность и эффективность принимаемых решений, а также рассмотрели вероятность применения практик в других городах.