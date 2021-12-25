Столица стала лидером по количеству заявок на конкурс премии «Цифровые вершины»

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Москва стала лидером среди регионов по количеству заявок, которые были поданы на конкурс премии «Цифровые вершины».

Таким образом, столица уже шестой год подряд подтверждает свой лидирующий статус среди регионов с развитой системой информационных технологий.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 160 проектов из Москвы.

— За время существования премии финал ни разу не обходился без московских команд. А в прошлом году в номинации «Лучшее решение для дистанционного обучения» все пять проектов-финалистов были из Москвы, — рассказала директор центра современных коммуникаций Высшей школы государственного управления РАНХиГС, программный директор премии «Цифровые вершины» Лариса Катышева.

Самой востребованной номинацией у московских команд оказалась «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения». На финал в этой категории претендуют 27 проектов из российской столицы.

Еще 18 московских проектов подали заявку на участие в номинации «Опора цифровизации».

Проекты из Москвы также будут соревноваться за звания лучших IT-решений для малого бизнеса, лучших государственных сервисов, лучших решений для комфортной жизни и так далее, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

23 декабря столице вручили дипломы на XIV международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Ее похвалили за разработку благотворительного портала на официальном сайте мэра Москвы, внедрение компьютерного зрения в медицину и создание цифрового гида по достопримечательностям.

Всего в соревнованиях приняли участие 33 города из четырех государств. Эксперты оценили качество, результативность и эффективность принимаемых решений, а также рассмотрели вероятность применения практик в других городах.