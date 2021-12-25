Пожарные ликвидировали возгорание в здании на юго-востоке Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

улица Подъемная, дом 14, строение 5. Карта всех событий

Пожар произошел в четырехэтажном здании на юго-востоке столицы утром 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Подъемная, дом 14, строение 5.

В здании по указанному адресу загорелись личные вещи и мебель на первом и втором ярусах кирпичного дома.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые разведали территорию и подали в здание два водяных ствола.

Специалистам пожарно-спасательных бригад удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Пострадавших при инциденте нет.

24 декабря в реанимации Областной инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел пожар. В результате случившегося погибли два человека. Остальных людей удалось эвакуировать. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В региональном управлении МЧС уточнили, что есть пострадавшие.