Пожарные ликвидировали возгорание в здании на юго-востоке Москвы
Пожар произошел в четырехэтажном здании на юго-востоке столицы утром 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».
Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Подъемная, дом 14, строение 5.
В здании по указанному адресу загорелись личные вещи и мебель на первом и втором ярусах кирпичного дома.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые разведали территорию и подали в здание два водяных ствола.
Специалистам пожарно-спасательных бригад удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.
Пострадавших при инциденте нет.
24 декабря в реанимации Областной инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел пожар. В результате случившегося погибли два человека. Остальных людей удалось эвакуировать. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В региональном управлении МЧС уточнили, что есть пострадавшие.