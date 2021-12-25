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На Украине не нашли альтернативы российскому газу

Полина Долганова

В мире
На Украине не нашли альтернативы российскому газу
Фото: unsplash

Киев пока не может обеспечить Украину газом из других источников, кроме России. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, в настоящее время судна со сжиженным природным газом не имеют возможности физически заходить на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками газа через трубы из терминала в Польше.

Для того чтобы изменить ситуацию, по словам Витренко, в Польше необходимо усовершенствовать систему газопроводов. Для этого со стороны Варшавы потребуются средства и время, пишет РИА Новости.

— Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала (со сжиженным газом — прим. «ВМ»)... Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет — это открытый вопрос, — цитирует главу компании издание «РБК-Украина».

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ноябре заявила, что Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Как утверждала экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров голубого топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.

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