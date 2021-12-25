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В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 24 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 25 декабря.

При этом 8,1 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2714 случаев заболевания.

В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончался 981 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 42 107 пациентов, подытожили в оперштабе.

В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть их них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

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