Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Барбара Брыльска объяснила, почему не любит смотреть «Иронию судьбы»

Светлана Самченко

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Барбара Брыльска объяснила, почему не любит смотреть «Иронию судьбы»
Актриса Барбара Брыльска (Надя) в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Скоро новогодние праздники. И неотвратимая, как сама зима, «Ирония судьбы» по телевизору... Кстати, а как собирается встречать Новый год Барбара Брыльска, подарившая нам образ красавицы и скромницы Наденьки Шевелевой? С актрисой, которая сейчас почти не выходит из дома в Варшаве, по телефону пообщалась корреспондент Светлана Самченко.

— Доброго дня, пани Барбара! Скоро вся Россия снова прильнет к экранам, чтобы посмотреть «Иронию судьбы» с вашим участием...

— Доброго! Хорошо, если фильм пустят без продолжения. Оно вызывает у меня гораздо меньше теплых чувств, нежели оригинал!

— А к оригиналу от Эльдара Рязанова у вас, значит, сохранились теплые чувства? Несмотря на то, что режиссеры стали видеть в вас «актрису одного амплуа»?

— Это все-таки моя молодость! Только непонятно, почему российский зритель считает «Иронию» главным фильмом для меня. Я к тому времени была уже известна и опытна. Снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия.

Я даже хотела отказаться, когда Эльдар Рязанов предложил мне фотопробы. Считала, что если меня пригласили, то меня и будут снимать — без проб!

— То есть шедевр Рязанова — для вас проходной фильм?

— Если говорить о других работах в кино, то у меня их более 70 — и в Польше, и на Украине, и в России. Надя — только одна тоненькая грань характера. Это еще не вся Барбара Брыльска!

— А не возникает ли под Новый год желание еще раз пересмотреть «Иронию»?

— Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет.

— А как будете встречать наступающий Новый год?

— Дома, в семейном покое. Побуду с сыном, внуками и любимой кошкой. В определенном возрасте даме, чтобы быть по-прежнему красивой и получше себя чувствовать, надо хорошо высыпаться. Не вижу причин считать новогоднюю ночь исключением. Когда вам немного за 80, надо благодарить небеса за каждый день. Живешь, мыслишь, двигаешься — и это уже чудесно.

Читайте также:
Праздники Мосфильм Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте