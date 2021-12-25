Барбара Брыльска объяснила, почему не любит смотреть «Иронию судьбы»

Актриса Барбара Брыльска (Надя) в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Скоро новогодние праздники. И неотвратимая, как сама зима, «Ирония судьбы» по телевизору... Кстати, а как собирается встречать Новый год Барбара Брыльска, подарившая нам образ красавицы и скромницы Наденьки Шевелевой? С актрисой, которая сейчас почти не выходит из дома в Варшаве, по телефону пообщалась корреспондент Светлана Самченко.

— Доброго дня, пани Барбара! Скоро вся Россия снова прильнет к экранам, чтобы посмотреть «Иронию судьбы» с вашим участием...

— Доброго! Хорошо, если фильм пустят без продолжения. Оно вызывает у меня гораздо меньше теплых чувств, нежели оригинал!

— А к оригиналу от Эльдара Рязанова у вас, значит, сохранились теплые чувства? Несмотря на то, что режиссеры стали видеть в вас «актрису одного амплуа»?

— Это все-таки моя молодость! Только непонятно, почему российский зритель считает «Иронию» главным фильмом для меня. Я к тому времени была уже известна и опытна. Снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия.

Я даже хотела отказаться, когда Эльдар Рязанов предложил мне фотопробы. Считала, что если меня пригласили, то меня и будут снимать — без проб!

— То есть шедевр Рязанова — для вас проходной фильм?

— Если говорить о других работах в кино, то у меня их более 70 — и в Польше, и на Украине, и в России. Надя — только одна тоненькая грань характера. Это еще не вся Барбара Брыльска!

— А не возникает ли под Новый год желание еще раз пересмотреть «Иронию»?

— Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет.

— А как будете встречать наступающий Новый год?

— Дома, в семейном покое. Побуду с сыном, внуками и любимой кошкой. В определенном возрасте даме, чтобы быть по-прежнему красивой и получше себя чувствовать, надо хорошо высыпаться. Не вижу причин считать новогоднюю ночь исключением. Когда вам немного за 80, надо благодарить небеса за каждый день. Живешь, мыслишь, двигаешься — и это уже чудесно.