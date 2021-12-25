Ангар загорелся на улице Лобачевского в Москве

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Ангар загорелся между домами на улице Лобачевского в Москве. Об этом в субботу, 25 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло между зданиями № 120 и 118. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Огонь распространился по всей указанной площади.

По словам охранников ангара, на момент возгорания в помещении не было людей. Угрозы перемещения огня на другие дома также не наблюдается.

На прошлой неделе пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.