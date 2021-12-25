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Специалисты рассказали, какие птицы остаются в столице на зиму

Полина Долганова

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Специалисты рассказали, какие птицы остаются в столице на зиму
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Большинство перелетных птиц покинули Москву и отправились зимовать в теплые края. Однако некоторые пернатые все-таки остались в столице. О том, как птицы зимуют в городе, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В разные сезоны года в столице можно найти до 250 видов птиц, при этом на зимовку в мегаполисе остаются около 90 из них.

Так, например, зимовать в Москве остаются шесть видов синиц: обыкновенная лазоревка, московка, пухляк, а также большая, хохлатая и длиннохвостая синицы. В период холодов они предпочитают собираться в стаи.

Также зимой в столице можно найти щеглов, чижей и зеленушек. На большие расстояния они чаще всего перемещаются группами.

Зиму в Москве также проводят кряквы. Они зимуют на незамерзающих водоемах, где ищут себе еду.

В холодное время года в городе можно найти и дроздов-рябинников. Эти бойкие птички размером 20–27 сантиметров сбиваются в стаи и могут дать серьезный отпор своему оппоненту, например вороне, рассказали на портале мэра Москвы.

Недавно стаи дроздов-рябинников, которые активно поедают ягоды рябины и боярышника, появились в столице. После того как снежный покров стал достаточно постоянным и плотным, дрозды окончательно перешли на ягодное меню. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

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