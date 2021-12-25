Москвичей предупредили об опасностях на дорогах из-за сильного снегопада

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный снегопад наблюдается в Москве в субботу, 25 декабря. В связи с этим департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города призывает столичных водителей быть внимательными на дорогах.

Так, по состоянию на 10:45 25 декабря движение в Москве оценивается на 6 баллов. Из-за осадков движение транспорта в городе сильно затруднено.

Горожан призывают пользоваться общественным транспортом, сохранять бдительность и соблюдать дистанцию с впереди идущими машинами.

Уточняется, что трудности будут наблюдаться в основном в ЦАО. Особенно на мостах и эстакадах, где может образоваться гололед.

Усложнять движение также могут возможные аварии на улицах Москвы.

За обстановкой на дорогах ежедневно следит ситуационный центр ЦОДД. В столице патрулируют 23 экипажа организации, подытожили в дептрансе.

В столице до полудня субботы, 25 декабря, будет действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. В это время в Москве ожидаются снег, местами метель. Также порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Кроме этого, МЧС предупреждает, что на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов.