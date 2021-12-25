Врач назвал единственный случай, когда сидеть на корточках полезно

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Длительное сидение на корточках может быть опасно для человека. Полезно находиться в такой позе только в туалете. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач — травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

По мнению американских ученых, сидеть на корточках или на коленях полезнее, чем на стуле или диване. В их исследовании отмечается, что в альтернативной позе сохраняется хоть какая-то мышечная активность организма и уменьшается вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Терновой обратил внимание на то, что человек рожден «для того, чтобы либо ходить, либо лежать».

— Он не предназначен для сидения, — подчеркнул врач.

По словам собеседника «ВМ», он не может представить себе ситуацию, когда человек делает что-либо на корточках в быту. Терновой уточнил, что полезным может быть лишь недолгое нахождение в такой позе.

— Недавно я был в Китае. Там есть их этот суперскоростной поезд, который едет со скоростью 350 километров в час. Внутри все на электронике, а туалет — без унитаза. Потому что это действительно полезно: справлять нужду именно в такой позе, — рассказал остеопат.

Однако в домашней обстановке заменять удобный диван сидением на корточках не стоит, посоветовал врач.

— Если дома — лучше лечь. Перекусить и лечь. Или пойти прогуляться с детьми. Но как-то сомнительно утверждение, что можно где-то сидеть долго на корточках. Долго нельзя ни на корточках, ни на стуле, ни в кресле, — сказал остеопат.

Когда человек сидит на корточках, его колени пережимают сосуды, питающие голени и стопы. Такая поза не улучшает кровообращение, а значит, совсем не является полезной, заключил Терновой.