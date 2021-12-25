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Ученые назвали витамин, который поможет в борьбе с головокружением

Полина Долганова

Общество
Ученые назвали витамин, который поможет в борьбе с головокружением
Фото: Pexels

Ученые из Южной Кореи выявили способ, с помощью которого можно избавиться от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ).

В процессе исследования врачи изучили данные о состоянии здоровья 957 человек, которые страдали от этого недуга и проходили курс физиотерапии. Участников исследования разделили на две группы, первая из которых дважды в день получала витамин D и кальций, а вторая — плацебо.

Оказалось, что у пациентов из первой группы на 24 процента снизилась частота случаев головокружения из-за приема витаминов.

Таким образом ученым удалось установить, что витамины являются недорогим и сравнительно качественным способом борьбы с ДППГ, передает издание Neurology.

До этого нутрициолог Алена Степанова рассказала, что в период зимних холодов нужно принимать витамины С и D, также необходимо следить за рационом и не употреблять сладкое в большом количестве.

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