Нутрициолог Степанова назвала необходимые зимой витамины

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В период зимних холодов нужно принимать витамины С и D, также необходимо следить за рационом питания и не употреблять сладкое в большом количестве. Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова.

— Самое главное — это выходить на дневной свет, чтобы лучше нарабатывался гормон сна мелатонин, дышать свежим воздухом, не забывать об этом, несмотря на то что холодно и слякотно порой. Профилактические дозировки можно принимать витамином D, витамином C. Не переусердствовать с тортиками и пирожными, — сообщила нутрициолог каналу «Звезда».

Кроме того, она порекомендовала больше гулять на свежем воздухе и отметила, что назначить дозировку витаминов должен только специалист.

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