Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог Степанова назвала необходимые зимой витамины

Юлия Курганова

Общество
Нутрициолог Степанова назвала необходимые зимой витамины
Фото: Pexels

В период зимних холодов нужно принимать витамины С и D, также необходимо следить за рационом питания и не употреблять сладкое в большом количестве. Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова.

— Самое главное — это выходить на дневной свет, чтобы лучше нарабатывался гормон сна мелатонин, дышать свежим воздухом, не забывать об этом, несмотря на то что холодно и слякотно порой. Профилактические дозировки можно принимать витамином D, витамином C. Не переусердствовать с тортиками и пирожными, — сообщила нутрициолог каналу «Звезда».

Кроме того, она порекомендовала больше гулять на свежем воздухе и отметила, что назначить дозировку витаминов должен только специалист.

Елена Малышева назвала продукты, запрещенные диабетикам. Врач и телеведущая рассказала, какие продукты лучше исключить из рациона людям, которые лечатся от сахарного диабета при помощи лекарств. По ее словам, алкоголь приводит у больных, которые применяют метформин, к снижению сахара и иногда доводит вплоть до комы. Резко понизить сахар крови может и грейпфрутовый сок при применении метформина.

Читайте также:
Витамины зима нутрициолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте