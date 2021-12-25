Пять мостов планируется построить в Москве до 2024 года

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Пять мостов планируют возвести в столице в течение ближайших трех лет. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время рабочие уже возводят два моста в рамках строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Один из них будет проложен через Москву-реку, а другой — через реку Битцу.

Кроме того, сейчас специалисты строят мост через затон Новинки на территории завода имени Лихачева.

Еще два моста находятся на этапе проектно-изыскательных работ.

Руководитель департамента уточнил, что в Москве также планируют построить автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева, а также мост для пешеходов, который позволит горожанам с комфортом добираться до станции метрополитена «Мневники».

— По поручению Сергея Собянина мы должны построить не просто водные переправы, а архитектурные, яркие, выразительные инженерные сооружения, — цитируют Загрутдинова на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно Загрутдинов также заявил, что столица вдвое перевыполнила план по строительству искусственных сооружений в текущем году. Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению уровня производительности труда и внедрению в строительство современных технологий.