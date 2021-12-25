Около 650 человек эвакуировали из гипермаркета в Томске из-за пожара

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 500 посетителей и 150 сотрудников гипермаркета «Лента» в Томске пришлось эвакуировать в субботу, 25 декабря, из-за небольшого пожара в отделе фейерверков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар распространился на площади около 20 квадратных метров. Уточняется, что при инциденте никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 16 спасателей и 4 единицы техники.

Огонь удалось ликвидировать в 16:26 по местному времени, то есть спустя 12 минут после того, как сообщение о пожаре поступило в ведомство.

21 декабря сообщалось, что другой крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».