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Около 650 человек эвакуировали из гипермаркета в Томске из-за пожара

Полина Долганова

Происшествия
Около 650 человек эвакуировали из гипермаркета в Томске из-за пожара
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 500 посетителей и 150 сотрудников гипермаркета «Лента» в Томске пришлось эвакуировать в субботу, 25 декабря, из-за небольшого пожара в отделе фейерверков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар распространился на площади около 20 квадратных метров. Уточняется, что при инциденте никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 16 спасателей и 4 единицы техники.

Огонь удалось ликвидировать в 16:26 по местному времени, то есть спустя 12 минут после того, как сообщение о пожаре поступило в ведомство.

21 декабря сообщалось, что другой крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».

Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина.

Из-за случившегося в здании обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.

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