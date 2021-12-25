Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные службы в настоящее время работают в усиленном режиме из-за снегопада в городе. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 23:00 пятницы, 24 декабря, до утра 25 декабря на улицах Москвы выпало около 8 сантиметров снежного покрова. До конца дня прирост снега ожидается до 2–3 сантиметров.

Для устранения последствий непогоды в городе мобилизовали все необходимые ресурсы. Так, на улицах задействованы 70 тысяч сотрудников и около 11 тысяч единиц техники.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Для тех, кто работает вне помещений, в Москве были организованы пункты питания и обогрева.

Под особым контролем коммунальных служб находятся очистка и противогололедная обработка особо опасных участков дорожного полотна.

На период работ всем главам управ районов Москвы и руководителям организаций, подведомственных комплексу городского хозяйства, поручено не покидать рабочих мест и контролировать ситуацию.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице до полудня субботы, 25 декабря, будет действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. В это время в Москве ожидаются снег, местами метель. Также порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.