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Около 20 машин столкнулись на М-7 «Волга» во Владимирской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Около 20 машин столкнулись на М-7 «Волга» во Владимирской области
Фото: Пресс-служба УМВД Россси по Владимирской области

ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает пресс-служба МВД России.

Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия.

В пресс-службе отметили, что участники аварии перекрыли движение по трассе.

В результате ДТП получили травмы два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, марки автомобилей, а также личности водителей и пассажиров.

— В настоящее время затруднено движение в сторону города Нижний Новгород, движение осуществляется по одной полосе, — сообщается на сайте «МВД Медиа».

Накануне сообщалось, что две грузовые фуры столкнулись в Подмосковье на 28-м километре ЦКАД. В результате ДТП оказалось полностью перекрыто внешнее движение и образована многокилометровая пробка. В результате аварии никто не пострадал.

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