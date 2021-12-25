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Астрологи назвали самые любвеобильные знаки зодиака

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи назвали самые любвеобильные знаки зодиака
Фото: Pexels

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которые не только чаще остальных влюбляются сами, но и влюбляют в себя.

Пальма лидерства в этом вопросе досталась Скорпионам. Редко кому удается устоять перед их обаянием. При этом они и сами часто бывают влюбчивы, хотя в партнере прежде всего ценят преданность.

На втором месте расположились Близнецы, которые имеют зависимость от любовных отношений.

В первую тройку также вошли Весы. Представители этого знака отличаются превосходным умением ухаживать.

— Однако их пассиям следует быть осторожными: вся эта тяга к красивым жестам — лишь способ потешить себя. Кроме этого, Весы могут встречаться одновременно с несколькими партнерами, — цитирует астрологов Пятый канал.

На четвертой строчке находятся Водолеи. По мнению специалистов, их характеризует ветреность и склонность к авантюрам. Замыкают рейтинг Львы, которые предпочитают смотреть на мир сквозь розовые очки, вследствие чего не скупятся на комплименты и другие проявления любви.

До этого специалисты по звездному небу назвали несколько знаков зодиакального круга, представители которых могут быть отличными предпринимателями.

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