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Названы знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллиардеров

Полина Долганова

Общество
Названы знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллиардеров
Фото: depositphotos

Астрологи уверены, что знак зодиака может повлиять на способность человека зарабатывать деньги. Специалисты по звездному небу назвали несколько знаков зодиакального круга, представители которых могут быть отличными предпринимателями.

Так, например, талант к заработку есть у Дев. Представители этого знака обладают яркой харизмой и умением пользоваться своими привилегиями. Кроме того, в вопросах бизнеса Девам помогает выдающаяся работоспособность.

Водолеи тоже могут рассчитывать на безбедную жизнь, потому как представители этого знака отличаются умом, хитростью и амбициозностью. Этот знак способен тратить на работу все свое свободное время.

Овны же обладают выдающимся упрямством. Именно это качество помогает им на пути к цели. Этот знак умеет признавать ошибки и выходить из сложных ситуаций необычными способами.

Отличными бизнес-навыками также обладают Рыбы. Они не боятся рисковать и умеют манипулировать своими коллегами и партнерами. Кроме того, Рыбы отличаются превосходной интуицией, которая помогает им предугадывать события в будущем.

Нередко успешными бизнесменами становятся люди, рожденные под знаком Стрельца. Они способны идти к своей цели, игнорируя моральные принципы и нарушая чужие границы. Однако у этого знака также есть склонность к импульсивным тратам. Поэтому астрологи рекомендуют Стрельцам осторожнее относиться к своему бюджету.

В топ самых предприимчивых знаков также вошли Козероги, которых можно назвать настоящими карьеристами. Представители этого знака не боятся встать у других на пути и отбирать у коллег успешные бизнес-проекты. Также Козерогам помогают их трудолюбие и предпринимательские навыки, передает Пятый канал.

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