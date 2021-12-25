Названы знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллиардеров

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Астрологи уверены, что знак зодиака может повлиять на способность человека зарабатывать деньги. Специалисты по звездному небу назвали несколько знаков зодиакального круга, представители которых могут быть отличными предпринимателями.

Так, например, талант к заработку есть у Дев. Представители этого знака обладают яркой харизмой и умением пользоваться своими привилегиями. Кроме того, в вопросах бизнеса Девам помогает выдающаяся работоспособность.

Водолеи тоже могут рассчитывать на безбедную жизнь, потому как представители этого знака отличаются умом, хитростью и амбициозностью. Этот знак способен тратить на работу все свое свободное время.

Овны же обладают выдающимся упрямством. Именно это качество помогает им на пути к цели. Этот знак умеет признавать ошибки и выходить из сложных ситуаций необычными способами.

Отличными бизнес-навыками также обладают Рыбы. Они не боятся рисковать и умеют манипулировать своими коллегами и партнерами. Кроме того, Рыбы отличаются превосходной интуицией, которая помогает им предугадывать события в будущем.

Нередко успешными бизнесменами становятся люди, рожденные под знаком Стрельца. Они способны идти к своей цели, игнорируя моральные принципы и нарушая чужие границы. Однако у этого знака также есть склонность к импульсивным тратам. Поэтому астрологи рекомендуют Стрельцам осторожнее относиться к своему бюджету.

В топ самых предприимчивых знаков также вошли Козероги, которых можно назвать настоящими карьеристами. Представители этого знака не боятся встать у других на пути и отбирать у коллег успешные бизнес-проекты. Также Козерогам помогают их трудолюбие и предпринимательские навыки, передает Пятый канал.