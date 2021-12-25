Черная змея укусила певицу Maeta во время съемок клипа

Фото: instagram.com / @maetasworld

Неприятная ситуация произошла на съемках клипа американской певицы Maeta. Девушку укусила за лицо черная змея, которая была задействована в проекте. Соответствующее видео исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На черно-белом видео звезда лежит на полу, а по ее телу ползают несколько змей. Одна из них неожиданно повела себя агрессивно и укусила певицу за подбородок.

— На что я готова пойти ради создания клипов для вас, — подписала Maeta ролик.

Известно, что принимавшие участие в съемках змеи не были ядовитыми и здоровью певицы ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что травму во время съемок клипа получила российская певица Алсу. Артистка упала с лошади и приземлилась на спину. Травма оказалась не критичной, однако боль в спине еще долго мучила исполнительницу. Видео, на котором запечатлен момент падения, она также опубликовала на своей странице в Instagram, предупредив, что слабонервным не стоит его смотреть. Певица рассказала, что ролик служит ей напоминанием, чтобы она больше не садилась на лошадь.