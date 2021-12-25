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Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом «Джеймс Уэбб»

Анастасия Колоскова

В мире
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом «Джеймс Уэбб»
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале RuSpace

Старт ракеты-носителя Ariane 5 с уникальным космическим телескопом «Джеймс Уэбб» состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию события вело НАСА.

Запуск произошел в расчетные 15:21 по московскому времени.

Развертывание космического аппарата после отделения от ракеты будет продолжаться 29 дней. По сообщению НАСА, самым рискованным этапом будет раскрытие основного зеркала и теплового щита, предназначенного для защиты обсерватории от излучения Солнца, Земли и Луны.

Проектирование и строительство телескопа, который является самым мощным из работающих в инфракрасном диапазоне, заняло более 20 лет. В процессе приняли участие 17 стран. Космическая обсерватория обошлась в более десяти миллиардов долларов.

В НАСА подчеркнули, что миссия стала одной из самых сложных.

James Webb оснащен самым большим зеркалом в мире. Его диаметр составляет 6,5 метра, в три раза больше, чем у «Хабла».

Первые данные с него станут доступны через полгода после старта, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» перенесен из-за сбоя в наземном комплексе.

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