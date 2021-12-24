Пуск ракеты «Ангара-А5» перенесли из-за сбоя в наземном комплексе

Фото: Twitter / roscosmos

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» перенесен из-за сбоя в наземном комплексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пятницу, 24 декабря.

— За полторы минуты до старта «Ангары» сформировалась команда автоматики на отбой пуска, — приводит слова собеседника сайт агентства.

8 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.

20 декабря в NASA сообщили, что возобновление перекрестных российско-американских полетов к МКС намечено на осень 2022 года. Российские космонавты, как уточняется, уже проходят подготовку к полетам на корабле Crew Dragon в США.