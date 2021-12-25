Музей «Поезд Победы» прибыл в подмосковный парк «Патриот»

Фото: Вечерняя Москва

В подмосковный парк «Патриот» приехал посвященный Великой Отечественной войне музей на колесах «Поезд Победы», который пробудет там все новогодние праздники.

— Проект «Поезд Победы» посвящен ветеранам войны, а также и простым людям, которые застали то время… Это современный интерактивный музей, который может перемещаться по стране, — рассказал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко, принявший участие в торжественной церемонии встречи поезда.

В мероприятии также принял участие замминистра науки и высшего образования России Григорий Гуров. Он отметил, что интерактивный музей служит напоминанием о том, что заслуга Победы принадлежит не только участникам сражений, но и работникам тыла, которые день за днем совершали трудовой подвиг.

Передвижной музей будет находиться в парке «Патриот» до 16 января. Для его посещения необходимы предварительная регистрация на сайте проекта «поездпобеды.рф» и наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Музей «Поезд Победы» начал работу в октябре 2020 года. За это время он посетил 75 городов России и Белоруссии. В нем смогли побывать более 230 тысяч человек. В состав экспозиции вошли 150 полноразмерных фигур, а также реальные предметы военных лет. В поезде задействованы свыше 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, пишет РИА Новости.