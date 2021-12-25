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Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Анастасия Колоскова

Спорт
Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются действующими чемпионами мира, завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе пара получила 160,00 балла и в общей сложности набрала 243,74 балла. Эти результаты превзошли мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме, которые принадлежат фигуристам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуном (155,60; 234,84). Однако рекорд не будет ратифицирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты национальных турниров.

Вторыми на чемпионате стали фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84+157,03; 239,87). Третье место досталось трехкратным чемпионам России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (78,68+149,52; 228,20).

Накануне стало известно, что ученицу знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Софью Муравьеву лишили второго места в короткой программе женщин на чемпионате России по фигурному катанию. За задержку старта из ее общего результата в 81,87 балла судьи вычли один балл. Таким образом, Муравьева опустилась в таблице со второго на третье место, уступив серебро Анне Щербаковой с результатом в 81,46 балла.

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