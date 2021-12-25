Главы российских католиков и лютеран поздравили верующих с Рождеством

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Главы российских католиков и лютеран поздравили паству с праздником Рождества Христова и пожелали радости и мира в обществе.

— Пусть младенец принесет в ваши сердца, в ваши дома, во все наше общество мир, радость, надежду, потому что мы нуждаемся именно в надежде, чтобы идти дальше, — сказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Павла Пецци, видеообращение которого опубликовано на странице архиепархии Божией Матери в Москве в социальной сети Facebook.

В столичном кафедральном соборе святых Петра и Павла верующих поздравил глава Евангелическо-лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр.

— Сегодня — светлый праздник. Алтарь наполнен светом, свечи горят, и я верю — в наших душах тоже зажжется огонь этого рождественского времени. В это время все в мире с радостью о купели и духом церкви празднуют. Настало время радоваться, что младенец Христос родился, что он — среди нас, — приводит слова архиепископа РИА Новости.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск обратился к католикам с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi («Граду и миру»). Понтифик призвал человечество к братскому диалогу, который приведет к разрешению международных конфликтов.