Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главы российских католиков и лютеран поздравили верующих с Рождеством

Анастасия Колоскова

Общество
Главы российских католиков и лютеран поздравили верующих с Рождеством
Фото: pixabay.com

Главы российских католиков и лютеран поздравили паству с праздником Рождества Христова и пожелали радости и мира в обществе.

— Пусть младенец принесет в ваши сердца, в ваши дома, во все наше общество мир, радость, надежду, потому что мы нуждаемся именно в надежде, чтобы идти дальше, — сказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Павла Пецци, видеообращение которого опубликовано на странице архиепархии Божией Матери в Москве в социальной сети Facebook.

В столичном кафедральном соборе святых Петра и Павла верующих поздравил глава Евангелическо-лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр.

— Сегодня — светлый праздник. Алтарь наполнен светом, свечи горят, и я верю — в наших душах тоже зажжется огонь этого рождественского времени. В это время все в мире с радостью о купели и духом церкви празднуют. Настало время радоваться, что младенец Христос родился, что он — среди нас, — приводит слова архиепископа РИА Новости.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск обратился к католикам с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi («Граду и миру»). Понтифик призвал человечество к братскому диалогу, который приведет к разрешению международных конфликтов.

Читайте также:
Праздники Рождество поздравление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте