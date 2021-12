Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским обращением

25 декабря 15:46 В мире

Newly elected Pope Francis, Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina appears on the balcony of St. Peter's Basilica at the Vatican

Папа Римский Франциск обратился к католикам с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi («Граду и миру»). Понтифик призвал человечество к братскому диалогу, который приведет к разрешению международных конфликтов. — Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога. Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух, является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни, — заявил он. Послушать папу Франциска на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане собрались тысячи верующих. Глава Римско-католической церкви поздравил присутствующих с Рождеством, а затем особенно отметил важность диалога в период пандемии коронавируса. По его словам, с ее приходом способность людей «поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию», так как многие из них отказались от встреч и совместных дел. Понтифик обратил внимание на риск нежелания вести диалог на международном уровне. Он напомнил, что разрешить конфликты позволят длинные, а не кратчайшие, пути диалога, пишет РИА Новости. До этого религиовед Денис Батарчук в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что воцерковленные православные могут спокойно поздравлять с праздником католиков, которые отмечают Рождество 25 декабря. В большинстве случаев православные празднуют Рождество 7 января, однако, находясь в другой стране, могут пренебречь этим правилом.

Поделиться в FB Поделиться в VK Поделиться в TW Поделиться в OK Поделиться в TG