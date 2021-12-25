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Можно ли православным россиянам отмечать Рождество 25 декабря

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Можно ли православным россиянам отмечать Рождество 25 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Воцерковленные православные могут спокойно поздравлять с праздником католиков, которые отмечают Рождество 25 декабря. В большинстве случаев православные празднуют Рождество 7 января, однако, находясь в другой стране, могут пренебречь этим правилом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал религиовед Денис Батарчук.

Эксперт отметил, что на протяжении длительного периода христианская церковь была единой.

— Всегда, когда мы пытаемся рассуждать о разнице между католицизмом, православием и еще чем-то в этом контексте, надо понимать, что долгое время до Великой схизмы эта церковь была единой. От места к месту имелись различия, но это все равно был единый организм. И тот раскол, который произошел в церкви, — скорее итог политических интриг и событий, нежели религиозных разногласий, касающихся именно веры, — рассказал Батарчук.

По его словам, с Великой схизмы прошло несколько сотен лет. Все взаимные проклятия и анафемы сняты, формально церковь примирилась, и агрессивной борьбы больше не существует.

Как заметил собеседник «ВМ», ничто не мешает православным христианам поздравить католиков с Рождеством.

— На уровне официоза патриархи православных церквей поздравляют с Рождеством римских епископов и Папу Римского и тем самым показывают, что для них этот день не просто так — это действительно праздник Рождества Христова по другому календарю. Естественно, сами они отмечают 7 января. Но, если православный христианин поздравит своего, условно говоря, прибалтийского друга с католическим Рождеством, в этом нет ровным счетом ничего плохого, — резюмировал религиовед.

Специалист обратил внимание, что достаточное количество православных церквей отмечают Рождество по западному календарю и вообще используют последний, в отличие от русской, сербской, болгарской и еще нескольких религиозных организаций. Многие православные церкви, не переставая быть православными и по вере, и по обряду, и по каким-то еще внешним признакам, перешли на западный календарь.

Именно поэтому нет большой разницы в том, когда отмечать какое-то событие, подчеркнул Батарчук.

— Тем более что точной даты рождения Иисуса не назовет никто. То есть вам могут назвать, но не факт, что это будет правдой. А верующие люди знают время рождения достаточно приблизительно — не до даты и не до часа. Люди так договорились. Это все очень условно и символически. Но тем не менее, если православный человек поздравит своего знакомого, друга или родственника, который исповедует западное христианство, в этом нет ничего плохого. Тем более что мы живем в стремительно меняющемся мире, который стал абсолютно прозрачным, в эпоху смешения культур, календарей, традиций, — рассказал собеседник «ВМ».

Батарчук заметил, что православные могут посещать католические церкви и молиться там, однако не должны участвовать в литургической жизни, в таинстве святой Евхаристии: православные не причащаются вместе с католиками.

Именно поэтому воцерковленные люди, находясь в другой стране, как правило, ищут православные храмы, отметил эксперт.

— За редким исключением, практически во всех западных странах есть православные церкви. И не просто православные церкви, а православные церкви Московского патриархата. В любой западной стране, тем более в столице, — вообще без проблем. От Парижа до Нью-Йорка и от Пекина до Токио. Если вдруг так случилось, что человек находится в каком-то захолустье, можно сходить в католическую церковь. Только истинно верующий православный христианин не будет причащаться. А такой праздник, как Рождество Христово, для истинно верующего человека без причастия будет неполноценным, — рассказал он.

По словам эксперта, большое количество поместных православных церквей используют западный календарь. Если где-нибудь на Западе окажется, например, Константинопольский патриархат, то человек может 25 декабря во всем поучаствовать в православной традиции и там же причаститься.

Все эти правила относятся только к тем, кто уделяет большое внимание церковной традиции, подчеркнул Батарчук.

— Речь идет о воцерковленных людях. Это не те, которые три раза в год приходят в храм. Это те, кто ежедневно живет с полным погружением в религию, у них все отработано. А остальным кто запретит? Они живут совершенно светской жизнью, время от времени вспоминают о Боге и церкви — примерно с такой же периодичностью, как ходят в аптеку, — заключил собеседник «ВМ».

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