Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков перечислил темы, над которыми не стоит шутить в России

Виктория Храменкова

Общество
Песков перечислил темы, над которыми не стоит шутить в России
Фото: Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в России нельзя шутить над святыми для народа вещами. Так, например, на темы, касающиеся религии или войны.

— Нельзя шутить над войной, про религию, про очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора, — объяснил Песков в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

Над всем другим «можно и нужно шутить», считает пресс-секретарь. Однако нужно делать это «элегантно и красиво».

Кроме этого, в данном интервью официальный представитель Кремля рассказал о реакции президента Россиийской Федерации Владимира Путина на теорию про его двойников.

17 декабря 2021 года Песков рассказал, что разговор между Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носит деловой тон. Главы государств, как уточнил он, не являются друзьями, так как еще не общались много. Лидеры «великих государств» могут говорить друг с другом лишь уважительно, заключил он.

Читайте также:
Дмитрий Песков шутка Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте