Песков перечислил темы, над которыми не стоит шутить в России

Фото: Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в России нельзя шутить над святыми для народа вещами. Так, например, на темы, касающиеся религии или войны.

— Нельзя шутить над войной, про религию, про очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора, — объяснил Песков в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

Над всем другим «можно и нужно шутить», считает пресс-секретарь. Однако нужно делать это «элегантно и красиво».

Кроме этого, в данном интервью официальный представитель Кремля рассказал о реакции президента Россиийской Федерации Владимира Путина на теорию про его двойников.

17 декабря 2021 года Песков рассказал, что разговор между Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носит деловой тон. Главы государств, как уточнил он, не являются друзьями, так как еще не общались много. Лидеры «великих государств» могут говорить друг с другом лишь уважительно, заключил он.