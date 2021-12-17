«Он смеется»: Песков рассказал о реакции Путина на теорию о двойниках

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин знает о теории про его двойников.

— Конечно. Он улыбается, смеется, — отметил Песков в эфире RTVI.

9 декабря 2020 года Песков заявил, что сообщения о якобы наличии у Путина двух одинаковых кабинетов в разных резиденциях — это неправда и часть информационной атаки. Он уточнил, что у российского лидера есть множество кабинетов в разных городах страны.

При этом представитель Кремля отметил, что сведения о передвижениях президента, как любого охраняемого лица, составляют гостайну. СМИ сообщали, что для Путина якобы построили «кабинеты-двойники» в разных резиденциях, чтобы никто не мог понять, где он точно находится. В частности, источники отмечали сходство кабинетов в резиденции в Сочи и Ново-Огареве.

17 декабря 2021 года Песков рассказал, что разговор между Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носит деловой тон. Главы государств, как уточнил он, не являются друзьями, так как еще не общались много. Лидеры «великих государств» могут говорить друг с другом лишь уважительно, заключил он.