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Совладельца чайного дома на Мясницкой и следователя арестовали в Москве за взятку

Анастасия Колоскова

Происшествия
Совладельца чайного дома на Мясницкой и следователя арестовали в Москве за взятку
Фото: moscow-live

Пресненский суд Москвы отправил под стражу следователя 11-го отдела ГСУ МВД Москвы Магомеда Тагирова, а также одного из владельцев компании «Перловы и Ко» Леонида Венжика, которые подозреваются в посредничестве в крупной взятке. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил ходатайство представителя СК и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятке в особо крупном размере»), — отметили в пресс-службе суда.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.

11-й отдел ГСУ МВД Москвы занимается расследованием преступлений в банковской сфере и экономических преступлений. Следователь Тагиров занимался ведением резонансных уголовных дел, среди которых дело бывшего гендиректора ОАО «Тушинский машиностроительный завод», который в 2018 году признан виновным в причинении ущерба предприятию в размере 870 миллионов рублей.

Компанию «Перловы и Ко» основал в конце XIX века бизнесмен Сергей Перлов. Он же выступил заказчиком строительства знаменитого магазина «Чайный дом» в китайском стиле на Мясницкой улице. Здание признали объектом культурного наследия народов РФ. Компания до сих пор занимает офис в этом здании, пишет ТАСС.

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