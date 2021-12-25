Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристка Валиева побила рекорд мира на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Анастасия Колоскова

Спорт
Фигуристка Валиева побила рекорд мира на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Фото: www.instagram.com/kamilavalieva26/

Фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербурге.

За произвольную программу 15-летняя спортсменка получила 193,10 балла. Ее общий результат составил 283,48 балла. Ей удалось побить собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольном катании и по сумме двух программ. Однако результат не будет официально ратифицирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает итоги национальных турниров.

Серебро завоевала Александра Трусова (248,65). Бронза досталась действующей чемпионке мира Анне Щербаковой (239,56).

Четвертой стала Аделия Петросян (233,97), пятой — Софья Самоделкина (233,09), шестой — Софья Муравьева (230,31). Седьмое и восьмое места завоевали Елизавета Туктамышева (224,40) и Майя Хромых (217,18) соответственно.

Камила Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Спортсменка уже победила на этапах серии Гран-при в Канаде и России и турнира серии «Челленджер» в Финляндии.

До этого сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются действующими чемпионами мира, завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Читайте также:
Фигурное катание Золото Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте