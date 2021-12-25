Фигуристка Валиева побила рекорд мира на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Фото: www.instagram.com/kamilavalieva26/

Фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербурге.

За произвольную программу 15-летняя спортсменка получила 193,10 балла. Ее общий результат составил 283,48 балла. Ей удалось побить собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольном катании и по сумме двух программ. Однако результат не будет официально ратифицирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает итоги национальных турниров.

Серебро завоевала Александра Трусова (248,65). Бронза досталась действующей чемпионке мира Анне Щербаковой (239,56).

Четвертой стала Аделия Петросян (233,97), пятой — Софья Самоделкина (233,09), шестой — Софья Муравьева (230,31). Седьмое и восьмое места завоевали Елизавета Туктамышева (224,40) и Майя Хромых (217,18) соответственно.

Камила Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Спортсменка уже победила на этапах серии Гран-при в Канаде и России и турнира серии «Челленджер» в Финляндии.

До этого сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются действующими чемпионами мира, завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.