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Стало известно, как будут работать автобусы в Подмосковье в новогодние праздники

Анастасия Колоскова

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Стало известно, как будут работать автобусы в Подмосковье в новогодние праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, как будут курсировать автобусы в регионе на новогодних праздниках.

В ведомстве отметили, что до 31 декабря включительно транспорт будет работать в соответствии с графиком рабочего дня.

— 31 декабря автобусы будут ходить до 3:00. В выходные дни 1, 2, 7, 8 и 9 января автобусы будут работать по графику воскресного дня, в остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию субботы, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в праздничные дни на маршруты выйдут в обще сложности 7,5 тысячи автобусов.

До этого сообщалось, что несколько автобусных маршрутов претерпят изменения в Москве, также изменится режим работы ряда столичных остановок. С 27 декабря автобусы № 715 начнут курсировать по полному маршруту. Короткие рейсы м82к появятся на маршруте м82 по будням. Они будут следовать в сторону станции метро «Красногвардейская» от улицы Генерала Белова, обратно пассажирам придется воспользоваться автобусом м82.

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