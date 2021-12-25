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Японец назвал Россию Wi-Fi-раем

Анастасия Колоскова

Общество
Японец назвал Россию Wi-Fi-раем
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Турист из Японии назвал Россию «Wi-Fi-раем», впечатлившись местными ценами на сотовую связь и интернет, а также степенью распространенности бесплатного Wi-Fi. Отзыв о стране он оставил на интернет-портале Yahoo News Japan.

— Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе, — написал он.

Турист был приятно удивлен услугами интернет-провайдеров. Он отметил, что изменить тарифный план пользователи могут в России моментально, в отличие от Японии.

Японца также вдохновил бесплатный Wi-Fi в торговых центрах, ресторанах и общественном транспорте, а также то, что его легко можно подключить дома. При этом потребители могут выбирать из большого числа провайдеров. В результате этих наблюдений иностранец назвал Россию «Wi-Fi-раем».

До этого сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск является одним из наиболее популярных и любимых в России иностранных деятелей. По оценке американских журналистов, многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в Соединенные Штаты из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей. Издание также отмечает, что в Сети пользуются большой популярностью русскоязычные шутки о необычных изобретениях с фразой: «Как тебе такое, Илон Маск?». Бизнесмен заявлял, что они ему нравятся.

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