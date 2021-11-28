Назван самый любимый россиянами иностранец в России

Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский бизнесмен Илон Маск является одним из наиболее популярных и любимых в России иностранных деятелей.

— Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам. Маск является самой любимой в России иностранной персоной, — утверждается в материале издания The Washington Post.

В статье напомнили, что Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, в начале этого года в публикации в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив президента России Владимира Путина поговорить в голосовой социальной сети Clubhouse. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда не исключил, что встреча Путина и Маска возможна.

По оценке авторов материала, многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в Соединенные Штаты из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей. Издание также отмечает, что в Сети пользуются большой популярностью русскоязычные шутки о необычных изобретениях с фразой: «Как тебе такое, Илон Маск?» Бизнесмен заявлял, что они ему нравятся.

1 ноября Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов. Состояние американского предпринимателя достигло этой цифры примерно в 16:45 по московскому времени. В настоящее время его богатство оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1 процента.