Мясников рассказал об эффективном средстве против похмелья

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Для того, чтобы не страдать от постинтоксационного состояния — не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Свою точку зрения врач объяснил тем, что в мире не существует никакого волшебного средства от похмелья.

В эфире телеканала «Россия 1» медик напомнил, что состояние похмелья может предоставлять смертельную угрозу для пожилых людей, а также для людей с факторами риска.

— Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Такое состояние может вызвать делирий — состояние с 30 процентной смертностью, — цитирует слова Мясникова РИА Новости.

Также врач добавил, что злоупотребление алкоголем может привести к потере электролитов в крови. Их восстановление не спасет от болезненного самочувствия на следующее утро после праздника.

20 декабря врач психиатр-нарколог Илья Кислер рассказал, как эффективно избавиться от похмелья. Так, например, нужно пить больше жидкости. Лучше выбрать щелочную минеральную воду. Минеральная вода помогает устранить электролитные нарушения в организме.