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Корги и йорки: кинолог перечислил самые популярные породы собак у россиян

Виктория Храменкова

Общество
Корги и йорки: кинолог перечислил самые популярные породы собак у россиян
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В последние годы у россиян все чаще прослеживается тенденция к небольшим породам собак. Так, в качестве питомцев граждане предпочитают заводить дома корги, йоркширских терьеров или пуделей. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В уходящем году был замечен рост интереса к любимцам королевы Великобритании — вельш корги пемброг. Они известны своим природным магнетизмом и очарованием. Кинолог отметил, что в прошлом году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга, а в этом года она поднялась на гордое четвертое место.

— Не будет удивительным, если в следующем году эти собаки займут вторую или первую строчку рейтинга — корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе, — подчеркнул Голубев в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, в России наблюдается тенденция на собак-компаньонов. Ведь они имеют приятный и задорный характер, а их небольшой размер позволяет без проблем разместиться в любой квартире.

Пудель также вошел в топ-10 в этом году. Специалист рассказал, что данная порода отличается хорошим здоровьем и имеет статус долгожителя.

— Однако хозяину важно не забывать об уходе: чтобы пудель всегда был здоровым и выглядел ухоженным и аккуратным, потребуется регулярный уход за густой шерстью, — напомнил кинолог.

Самой популярной породой собак у россиян стала немецкий шпиц. Второе место у чихуаха, а третье — у йоркширского терьера.

С пятого по девятое места списка расположились немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка и французский бульдог.

19 декабря «Вечерняя Москва» узнала, как сделать так, чтобы шумные застолья, музыка и салюты не напугали домашних питомцев.

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