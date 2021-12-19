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Застолье без Рекса: шумный праздник может серьезно напугать питомца

Юлия Панова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Застолье без Рекса: шумный праздник может серьезно напугать питомца
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Совсем скоро в квартирах будут праздновать Новый год: зазвучит громкая музыка, веселые тосты, а на улице начнется череда салютных залпов. «Вечерка» узнала, как сделать так, чтобы домашние животные меньше переживали в этот стрессовый для них период.

Салют

Первый и самый важный совет, который дает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, — никаких ночных прогулок с собакой.

— Грохот от фейерверков может напугать даже самого спокойного пса, и вы никогда не угадаете, насколько сильно. Выгуляйте собаку заранее, желательно до 18– 19 часов, когда еще редко услышишь залпы салюта.

Дома же стоит позаботиться о том, чтобы окна были плотно занавешены.

— Во время салюта не кричите, чтобы не напугать собаку. Если питомец боится и просит вашей поддержки, не отказывайте ему. Но не акцентируйте внимание на страхе. Сохраняйте спокойствие и уверенность, что никакой опасности нет.

Если собака хочет за вами спрятаться, позвольте ей это сделать, но не нужно ее ласково наглаживать и успокаивать, насильно брать на руки — таким поведением вы только можете закрепить этот страх, — уточнил эксперт.

Угощение

По словам Владимира Голубева, еще одна опасность для питомца — новогодний стол. Жирная, острая, жареная и копченая пища, а также виноград, лук и чеснок могут быть опасны для собаки.

— Лучше всего сделать так, чтобы у животного не было доступа к столу. Не нужно проверять порядочность собаки, оградите ее от искушения стащить что-нибудь съестное, — советует Владимир Голубев. — А шоколад и его производные вообще токсичны для собак, эти продукты содержат теобромин, который является ядом для их организма.

Украшения

При установке елки откажитесь от ее украшения мишурой и стеклянными игрушками, а пластиковые располагайте на верхних ярусах, крепко закрепляя их. Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Если есть возможность, выбирайте гирлянду, работающую на батарейках.

— Длинные шнуры, переходники и удлинители — это источник опасности для собаки. При их пережевывании, перекусе возможно поражение электрическим током. Поищите в магазине модели с автоматическим отключением в случае повреждений, — добавил президент Российской кинологической федерации.

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