Диетолог объяснила, какие ЗОЖ-продукты не помогут в похудении

похудение

Далеко не все продукты, которые зарекомендовали себя, как «средства для похудения», могут приносить существенную пользу в борьбе с лишними килограммами. Список популярных ЗОЖ-продуктов, которые не помогут похудеть, составила диетолог Татьяна Дик.

Так, например, ягоды годжи не помощники в борьбе с лишним весом. Полезных веществ, содержащихся в них, не больше, чем в обычном шиповнике.

В спирулине много витаминов, но только при употреблении 100 граммов продукта. Однако разрешенная норма для человека — десять граммов. Также специалист отметила, что такой же набор витаминов можно получить из гречки, зелени и других продуктов.

— Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы, — добавила Дик в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, она упомянула, что имбирь, красный перец, корица — тоже не влияют на липолиз или же ускорение метаболизма.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит садиться на диету зимой. По ее словам, зимнее похудение чревато снижением иммунной системы.