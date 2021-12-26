Около 20 автомобилей оказались в «снежном плену» на трассе под Самарой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дорожный затор из 20 автомобилей образовался в Самарской области. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе местного управления МЧС. В машинах находятся около 30 человек, среди которых шестеро детей.

Уточняется, что затор был вызван сильной метелью и плохой видимостью. Автомобили оказались в «снежном плену» на участке дороги М5 «Урал» — с 100-го по 140-й километр.

— Видимость не превышала 500–1000 метров. Сила ветра составляла 25–27 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. На место выехали спасатели Самарской области и пять единиц специальной техники.

25 декабря ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. В результате ДТП получили травмы два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте.