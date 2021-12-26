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Синоптики предупредили о сильном ветре и метели в Москве в воскресенье

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о сильном ветре и метели в Москве в воскресенье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Снегопад, ветер с порывами до 16 метров в секунду и метель ожидаются в Москве в воскресенье, 26 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода вызвана североатлантическим циклоном.

— Ожидаются облачность, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров, — добавил специалист.

Он уточнил, что температура воздуха в Москве 26 декабря ожидается от минус 5 до минус 7 градусов. В Московской области в свою очередь столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов ниже нуля.

По словам Тишковца, погода в Москве в этот день будет ощущаться на уровне 7–8 градусов ниже климатической нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, в ночь на 1 января москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов. В последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на 5–7 градусов ниже климатической нормы для данного периода. Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.

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