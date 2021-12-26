Вирусолог Альтштейн объяснил, как безопасно путешествовать в условиях пандемии

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во время путешествий стоит придерживаться определенных правил, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и не заразиться коронавирусом. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что еще до поездки стоит задуматься о ее целесообразности в эпоху пандемии. Более того, для совершения путешествия обязательно нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции и соблюдать простейшие меры санитарной безопасности.

Альтштейн уточнил, что нужно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции и не просто носить маску в общественных местах, а менять ее каждые два часа.

— Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску, — передает его слова RT.

23 декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что большинство россиян проведет новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет.

Он также отметил, что в этом году выросло количество стран, которые принимают туристов в период продолжающейся пандемии, но не все страны принимают россиян без карантина.