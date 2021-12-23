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В РСТ рассказали, куда поедут россияне на Новый год

Ирина Игнатенко

Общество
В РСТ рассказали, куда поедут россияне на Новый год
Фото: Pixabay

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил, что в этом году выросло количество стран, которые принимают туристов в период продолжающейся пандемии, но не все страны принимают россиян без карантина.

В число самых популярных направлений среди россиян попали Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика. В эти страны выполняются и чартерные туристические рейсы без ограничений.

По словам Горина, в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва. Туристы часто выбирают горнолыжные и культурно-познавательные экскурсионные туры.

Горин также посоветовал планировать летний отдых заранее и пользоваться программой туристического кэшбека, передает НСН.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года.

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