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В США назвали черту Зеленского, которая может привести к войне

Полина Долганова

В мире
В США назвали черту Зеленского, которая может привести к войне
Фото: president.gov.ua

Отсутствие опыта в качестве управленца у украинского президента Владимира Зеленского может привести к настоящему вооруженному восстанию в Донбассе. Такое мнение в воскресенье, 26 декабря, выразил журналист издания The New York Times Эндрю Крамер.

По мнению автора статьи, посвященной украинскому лидеру, неопытность Зеленского вызывает обеспокоенность у мирового сообщества, потому как она может иметь ужасающие последствия не только для страны, которой он правит.

Журналист также добавил, что в окружении Зеленского есть много человек из развлекательной индустрии, однако количество специалистов и профессионалов в области политики оставляет желать лучшего.

— Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ, — подытожил публицист.

11 декабря профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли заявил, что в случае военного конфликта с Россией большая часть украинских войск падет за 30–40 минут. По данным издания The New York Times, аналогичного мнения также придерживаются некоторые должностные лица в Киеве. Так, например, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов полагает, что без помощи союзников Украина не сможет противостоять России в случае столкновения военных сил.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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