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В случае военного конфликта с Россией большая часть украинских войск падет за 30-40 минут. Такое мнение выразил профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли.

По данным издания The New York Times, которое приводит слова профессора, аналогичного мнения также придерживаются некоторые должностные лица в Киеве. Так, например, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов полагает, что без помощи союзников Украина не сможет противостоять России в случае столкновения военных сил.

Буданов также предполагает, что войска Украины окажутся разбиты за очень короткий срок времени. Это приведет к тому, что командирам фронта придется сражаться практически без чьей-либо поддержки.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.