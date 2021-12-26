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Электронные паспорта планируют начать выдавать в России с января 2023 года

Полина Долганова

Общество
Электронные паспорта планируют начать выдавать в России с января 2023 года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Цифровые паспорта планируют начать выдавать гражданам России с января 2023 года. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила начальник главка МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

— Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года, — отметила представитель ведомства в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал «Вечерней Москве», что внешне электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту. На ней будет небольшая фотография владельца, его данные, QR-код а внутри будет встроен чип с зашифрованной информацией о владельце, которая обычно содержится в бумажном паспорте. Туда же занесут биометрические данные владельца. Также можно будет показать QR-код в специальном мобильном приложении. По нему можно считать паспортные данные.

Специалист добавил, что электронный паспорт гораздо удобнее бумажного. Он легко поместится в любой кошелек или визитницу для банковских карт. Кроме того, его даже необязательно носить с собой. На смартфоне можно будет установить специальное приложение. К тому же в данные на электронном паспорте гораздо проще вносить изменения.

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