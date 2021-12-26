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Депутат Бессараб рассказала о возможных выплатах семьям в 2022 году

Полина Долганова

Общество
Депутат Бессараб рассказала о возможных выплатах семьям в 2022 году
Фото: Pixabay

Со следующего года российским полным семьям с детьми младше 18 лет могут начать выплачивать дополнительные средства аналогично тому, как в настоящее время в стране поддерживают неполные семьи. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Бывает, что в семье двое родителей, но они не справляются с обеспечением семьи, поэтому могут рассчитывать на помощь государства. Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи, — сказала представитель Госдумы.

Она уточнила, что выплаты могут составить свыше 6,5 тысячи рублей, передает Ura.ru.

21 декабря в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с несовершеннолетними детьми.

Документом предусматривается, что все российские граждане или те, кто постоянно проживает в России, имеют право получить выплаты в связи с рождением первого ребенка и последующих детей. Уточняется, что выплаты будут ежегодно индексироваться на индекс роста цен не позднее 1 февраля каждого года. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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