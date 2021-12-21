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В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми до 18 лет

Полина Долганова

Общество
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми до 18 лет
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий введение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с несовершеннолетними детьми.

Документом предусматривается, что все российские граждане или те, кто постоянно проживает в России, имеют право получить выплаты в связи с рождением первого ребенка и последующих детей.

Уточняется, что выплаты будут ежегодно индексироваться на индекс роста цен не позднее 1 февраля каждого года.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Предполагается, что выплаты получат около 60 миллионов россиян, передает РИА Новости.

11 декабря стало известно, что правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей, которые пойдут на выплаты для детей из малоимущих семей. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Незадолго до этого глава кабмина заявил, что российское правительство выделит еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Деньги распределят между 45 регионами. Они пойдут на заработные платы бюджетникам, строительство социально значимых и спортивных объектов. Общий объем дотаций регионам за год составил один триллион рублей.

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