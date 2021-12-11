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Кабмин РФ выделил дополнительные средства для выплат малоимущим семьям

Полина Долганова

Общество
Кабмин РФ выделил дополнительные средства для выплат малоимущим семьям
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей, которые пойдут на выплаты для детей из малоимущих семей. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно сообщению кабмина, правительство направит в субъекты свыше 13,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат малообеспеченным неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

— Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей, — отметил глава кабмина.

Пособие должно распространиться среди семей, в которых растут более 1,3 миллиона детей. В июне 2021 года на аналогичные цели уже было выделено 36,2 миллиарда.

Незадолго до этого Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделит еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Деньги распределят между 45 регионами. Они пойдут на заработные платы бюджетникам, строительство социально значимых и спортивных объектов. Общий объем дотаций регионам за год составил один триллион рублей.

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