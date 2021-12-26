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Народный календарь. Чего нельзя делать 27 декабря, чтобы не навлечь беду

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 27 декабря, чтобы не навлечь беду
Фото: Pexels

27 декабря – Филимонов день, Калинники

На Руси верили, что 27 декабря нечисть разгуливает на свободе. Чтобы отогнать нечистую силу, необходимо было чаще умываться. Нельзя выходить на улицу неумытым, в противном случае накличете на себя беду. Неумытого человека может даже молния убить.

Опасными считались оборотни, которые могли перевоплощаться в животных и людей. Ещё их изображали в виде туч, блуждающих огней, вурдалаков и покойников.

Приметы погоды:

Какая погода сегодня, такая и в феврале будет.

Если день теплый, то лето будет жарким.

Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.

Если вороны всей стаей каркают, а гуси лапы под себя поджимают, жди похолодания.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 27 декабря, чтобы не навлечь беду

Именины отмечают: Николай, Иларион.

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