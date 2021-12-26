Путин: Ответ России на расширение НАТО на восток может быть разным

Фото: Администрация президента РФ

Ответ Москвы на расширение мощностей Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным. Он будет зависеть от предложений отечественных военных экспертов. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты, — отметил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также выразил надежду на то, что решение вопроса о гарантиях безопасности будет иметь дипломатический характер.

— А (это нужно — прим. «ВМ») для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически. В рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому, — подчеркнул Путин.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.