Городские службы продолжают работы по очистке столичных улиц от снега

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Городские службы Москвы вновь приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Помимо улиц города, снегоочистительные машины пройдутся по дворовым территориям, местам для парковки автотранспорта и межквартальным проездам.

Уточняется, что особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам. Собранный снег для утилизации вывозится машинами на 56 круглосуточных стационарных пунктов.

26 декабря в городе ожидается минус 7 градусов, местами возможен слабый снег.

— Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать прохождению колонн техники, — предупредили в Telegram-канале комплекса.

Несмотря на морозную погоду и приход настоящей русской зимы в Центральную Россию, в конце декабря ситуация в корне изменится и «плюсовые» температуры вновь вернутся в столичный регион. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.